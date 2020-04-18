Радимов предложил «Спартаку» присмотреться к Марадоне после отказа москвичей выкупать Шюррле

Тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на новость о том, что московский «Спартак» не будет выкупать права на немецкого полузащитника Андре Шюррле.

«Как так-то?! Спартачи! Как же вы теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил. Так много кричали про чемпиона мира. Но есть же ещё Диего Марадона! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира — 1986», — написал в Twitter Радимов.

Шюррле является чемпионом мира 2014 года. В составе «Спартака» немец провёл 18 матчей, в которых отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, почему «Спартак» решил не выкупать контракт Шюррле у «Боруссии».