Васильков раскритиковал проведение чемпионата Белоруссии по футболу во время пандемии

Бывший врач «Спартака» высказался о проведении в Белоруссии чемпионата страны по футболу, несмотря на пандемию коронавируса.

«Там нет никакого карантина, и уже 13 тыс. заболевших, хотя страна маленькая. И их число будет увеличиваться с каждым днём. Не знаю, чем там всё закончится. Думаю, когда-то они прозреют и даже остановят футбольный чемпионат. Но, скорее всего, им придётся на коленях просить о помощи. К сожалению, это только вопрос времени. Так относиться к вирусу я бы не стал никогда», — заявил Васильков в интервью RT.

Ранее бывший врач «Спартака» рассказал, как футболисты будут защищаться от угрозы коронавируса после возобновления сезона.