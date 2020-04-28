Футболистов «Арсенала» не проверяли на коронавирус, несмотря на наличие симптомов

Полузащитник лондонского «Арсенала» Дани Себальос рассказал, что игроки клуба не сдавали тесты на коронавирус, несмотря на заражение главного тренера Микеля Артеты, и наличие у некоторых из них симптомов заболевания.

«Я проснулся однажды утром и увидел, что Артета сдал положительный тест. Команда была помещена на карантин. У некоторых игроков были симптомы, но мы чувствовали себя нормально. Нас не тестировали», — приводит слова Себальоса Evening Standard со ссылкой на Movistar.

О том, что Микель Артета заразился коронавирусом, стало известно 13 марта. Специалист объявил о своем выздоровлении 23 марта.

АПЛ была приостановлена как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал индивидуальные тренировки на клубной базе.