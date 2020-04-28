Футболистов «Арсенала» не проверяли на коронавирус, несмотря на наличие симптомов

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Дани Себальос рассказал, что игроки клуба не сдавали тесты на коронавирус, несмотря на заражение главного тренера Микеля Артеты, и наличие у некоторых из них симптомов заболевания.
Футболистов «Арсенала» не проверяли на коронавирус, несмотря на наличие симптомов
  • Reuters

«Я проснулся однажды утром и увидел, что Артета сдал положительный тест. Команда была помещена на карантин. У некоторых игроков были симптомы, но мы чувствовали себя нормально. Нас не тестировали», — приводит слова Себальоса Evening Standard со ссылкой на Movistar.

О том, что Микель Артета заразился коронавирусом, стало известно 13 марта. Специалист объявил о своем выздоровлении 23 марта.

АПЛ была приостановлена как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. 

Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал индивидуальные тренировки на клубной базе.

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