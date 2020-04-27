«Арсенал» начал индивидуальные тренировки на клубной базе

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Футболисты лондонского «Арсенала» приступили к индивидуальным занятиям на клубной базе.
«Арсенал» начал индивидуальные тренировки на клубной базе
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Об этом сообщает The Sun. На базе лондонцев были замечены Давид Луис, Гранит Джака и Александр Ляказетт. Футболисты работают строго индивидуально, поддерживая социальное дистанцирование.

Групповые тренировки у команд АПЛ возобновятся не раньше мая, а матчи — не раньше июня. 7 мая правительство Великобритании проведёт совещание, на котором решит дальнейшую судьбу прерванных из-за пандемии коронавируса спортивных турниров.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» начнёт тренировки на базе со следующей недели.

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