«Арсенал» начал индивидуальные тренировки на клубной базе

Футболисты лондонского «Арсенала» приступили к индивидуальным занятиям на клубной базе.

Об этом сообщает The Sun. На базе лондонцев были замечены Давид Луис, Гранит Джака и Александр Ляказетт. Футболисты работают строго индивидуально, поддерживая социальное дистанцирование.

Групповые тренировки у команд АПЛ возобновятся не раньше мая, а матчи — не раньше июня. 7 мая правительство Великобритании проведёт совещание, на котором решит дальнейшую судьбу прерванных из-за пандемии коронавируса спортивных турниров.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» начнёт тренировки на базе со следующей недели.