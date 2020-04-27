Министр здравоохранения Испании не верит в возобновление футбольного сезона до лета

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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья высказал мнение, что не стоит ожидать возобновления футбольного сезона раньше наступления лета.
Министр здравоохранения Испании не верит в возобновление футбольного сезона до лета
  • Reuters

«Сейчас было бы безрассудно говорить, что профессиональный футбол вернётся до лета. Мы будем продолжать следить за эволюцией вируса, и рекомендации, которые мы будем давать, покажут, как различные виды деятельности могут вернуться к новой нормальной жизни», — приводит слова Ильи Associated Press.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет принуждать своих футболистов к возвращению на поле.

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