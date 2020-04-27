Министр здравоохранения Испании не верит в возобновление футбольного сезона до лета
- Reuters
«Сейчас было бы безрассудно говорить, что профессиональный футбол вернётся до лета. Мы будем продолжать следить за эволюцией вируса, и рекомендации, которые мы будем давать, покажут, как различные виды деятельности могут вернуться к новой нормальной жизни», — приводит слова Ильи Associated Press.
Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет принуждать своих футболистов к возвращению на поле.