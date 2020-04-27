СМИ: «Барселона» не будет принуждать своих футболистов к возвращению на поле

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Руководство каталонской «Барселоны» не будет заставлять своих игроков как можно скорее вернуться к тренировкам и играм после пандемии коронавируса.
СМИ: «Барселона» не будет принуждать своих футболистов к возвращению на поле
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, несмотря на давление со стороны руководства Ла Лиги, клуб не намерен принуждать игроков к возобновлению тренировок и матчей, если те не будут уверены в своей безопасности.

Отмечается, что в Ла Лиге не одобряют такую позицию, но вынуждены её принять. При этом в «Барселоне» осознают возможные финансовые последствия таких решений, но ставят в приоритет здоровье игроков.

Ранее Хавьер Тебас рассказал о санкциях по отношению к клубам, которые откажутся играть после возобновления сезона.

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