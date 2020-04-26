Кобелев об интересе к Кокорину в Европе: ему важно самому определиться

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину в европейских клубах.
Кобелев об интересе к Кокорину в Европе: ему важно самому определиться
  • РИА Новости

«Ну и здорово, что Саша хочет уехать в Европу! Давайте только дождёмся момента, когда он сам для себя всё решит. Повторюсь: для Александра сейчас очень важно самому сесть и определиться, чего он хочет от карьеры в дальнейшем. Но сейчас обсуждать что-либо, конечно, тяжело. Сами понимаете, все сидят на карантине. Непонятно, возобновится ли вообще текущий сезон, и если да, то когда. Сложно сказать, в каком состоянии будут находиться футболисты, когда чемпионаты вновь решат запустить, если до этого дойдёт. Вот когда будет одержана победа над коронавирусом, тогда и можно будет рассуждать о будущем Саши», — заявил Кобелев в интервью RT.

Ранее Силкин высказался об интересе к Кокорину со стороны «Ромы». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить