В «Челси» не будут урезать зарплаты из-за коронавируса

Лондонский футбольный клуб «Челси» объявил, что не будет урезать зарплаты игрокам и персоналу из-за пандемии коронавируса.

«Мы благодарны игрокам за то, что они оказали помощь клубу в общественных мероприятиях, а также во всех благотворительных акциях, которые они поддерживали в своих странах. В настоящее время первая команда не будет вносить финансовый вклад в развитие клуба, и вместо этого совет директоров поручил команде сосредоточить свои усилия на дальнейшей поддержке других благотворительных акций. Клуб продолжит беседу с первой командой о финансовом вкладе в его деятельность», — говорится в заявлении пресс-службы «Челси».

АПЛ была приостановлена как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Часть клубов объявила об урезании зарплат игрокам для уменьшения экономических последствий пандемии.

Ранее сообщалось, что АПЛ планирует доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионах.