В «Челси» не будут урезать зарплаты из-за коронавируса

Короткая ссылка
Лондонский футбольный клуб «Челси» объявил, что не будет урезать зарплаты игрокам и персоналу из-за пандемии коронавируса.
В «Челси» не будут урезать зарплаты из-за коронавируса
  • © Paul Terry via www.imago-images./www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Мы благодарны игрокам за то, что они оказали помощь клубу в общественных мероприятиях, а также во всех благотворительных акциях, которые они поддерживали в своих странах. В настоящее время первая команда не будет вносить финансовый вклад в развитие клуба, и вместо этого совет директоров поручил команде сосредоточить свои усилия на дальнейшей поддержке других благотворительных акций. Клуб продолжит беседу с первой командой о финансовом вкладе в его деятельность», — говорится в заявлении пресс-службы «Челси».

АПЛ была приостановлена как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Часть клубов объявила об урезании зарплат игрокам для уменьшения экономических последствий пандемии.

Ранее сообщалось, что АПЛ планирует доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить