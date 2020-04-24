Врач о возможном проведении матчей в масках: интенсивность футбола снизится

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Глава медицинского департамента тульского футбольного клуба «Арсенал» Александр Резепов высказал мнение о том, что футболистов немецкой Бундеслиги могут обязать играть в масках после возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Врач о возможном проведении матчей в масках: интенсивность футбола снизится
  • РИА Новости

«Предположу, что интенсивность футбола снизится. Игрок пробежал 30—40 метров в достаточно интенсивном темпе, начинает активно дышать, а маска создаёт сопротивление, и он полноценно не восстанавливается. Это будет мешать. Будет внешнее сопротивление дыханию: людям в масках ходить тяжело, а здесь нужно бегать. С трудом представляю себе, как это будет выглядеть. Хотя есть такой метод подготовки к тяжёлым марафонам, когда люди бегают в специальной маске», — приводит слова Резепова РИА Новости.

Он отметил, что частые паузы для передышки и смены масок также отрицательно скажутся на зрелищности матчей.

«Есть ощущение, что перед Бундеслигой поставили невыполнимую задачу, чтобы они не начали чемпионат раньше, чем нужно. Если такое предложение введут, то игрокам надо будет провести несколько тренировок, чтобы привыкнуть», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в Германии могут обязать футболистов играть в масках.

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