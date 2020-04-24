Уайт рассказал, почему Нурмагомедов на самом деле не смог выступить на UFC 249

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему российский чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не смог выступить на турнире UFC 249, в главном поединке которого он должен был сразиться с Тони Фергюсоном.

«Так получилось, что Нурмагомедов оказался в ситуации, из-за которой его отправили назад в Россию. Он этого не хотел, и это не выбор Хабиба, но так случилось. Тут никто не виноват. Все мы допустили определённые ошибки при подготовке к турниру, поскольку мы не провидцы и не знали, что будет дальше», — заявил Уайт в интервью RT.

Ранее Нурмагомедов поздравил мусульман с наступлением Рамадана.