Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с наступлением Рамадана.

«Пусть этот месяц принесёт нам милость Аллаха и простит нам все наши грехи. В этот месяц мы должны улучшиться во всех смыслах этого слова», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. 18 апреля россиянин должен был встретиться в поединке с Тони Фергюсоном, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Дмитрий Кузнецов записал оскорбительную песню про Нурмагомедова.