Нурмагомедов поздравил мусульман с наступлением Рамадана

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с наступлением Рамадана.
Нурмагомедов поздравил мусульман с наступлением Рамадана
  • Reuters

«Пусть этот месяц принесёт нам милость Аллаха и простит нам все наши грехи. В этот месяц мы должны улучшиться во всех смыслах этого слова», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. 18 апреля россиянин должен был встретиться в поединке с Тони Фергюсоном, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Дмитрий Кузнецов записал оскорбительную песню про Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить