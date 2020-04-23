В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.

«Мальцеву проведена плановая операция в Германии. Пока ограничено передвижение между нашими странами, он остаётся там. Мальцев в бодром состоянии в обычной палате находится. После праздников, когда снимут ограничения, он вернётся в Россию», — приводит слова Воронина РИА Новости.

71-летний Мальцев в составе сборной СССР дважды выиграл Олимпиаду, ещё один раз стал серебряным призёром Игр. В его активе также девять золотых, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира. Большую часть карьеры он выступал в «Динамо».

Ранее Владимир Крикунов сообщил, что Мальцев находится в искусственной коме.