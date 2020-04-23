Двукратный чемпион ОИ Мальцев находится в искусственной коме

Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в состоянии искусственной комы.

«Он уже второй месяц лежит в Германии в больнице, и всё очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из неё, то обратно вводят. Но они говорят, что всё будет хорошо. Будем надеяться», — приводит слова Крикунова «Спорт-Экспресс».

71-летний Мальцев в составе сборной СССР дважды выиграл Олимпиаду, ещё один раз стал серебряным призёром Игр. В его активе также девять золотых, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира. Большую часть карьеры он выступал в «Динамо».

Ранее Крикунов рассказал, что его сын из-за пандемии не может выехать из Черногории.