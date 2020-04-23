Двукратный чемпион ОИ Мальцев находится в искусственной коме

Короткая ссылка
Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в состоянии искусственной комы.
Двукратный чемпион ОИ Мальцев находится в искусственной коме
  • © wikimedia.org

«Он уже второй месяц лежит в Германии в больнице, и всё очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из неё, то обратно вводят. Но они говорят, что всё будет хорошо. Будем надеяться», — приводит слова Крикунова «Спорт-Экспресс».

71-летний Мальцев в составе сборной СССР дважды выиграл Олимпиаду, ещё один раз стал серебряным призёром Игр. В его активе также девять золотых, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира. Большую часть карьеры он выступал в «Динамо».

Ранее Крикунов рассказал, что его сын из-за пандемии не может выехать из Черногории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить