Тренер ХК «Динамо» рассказал, что его сын из-за пандемии не может выехать из Черногории
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- РИА Новости
«Я же сейчас рядом, у себя в доме в Подмосковье. В Юрмалу не уехать, все границы перекрыты. А сын у меня вообще в Черногории застрял. Поехал туда на машине из Риги в свой дайверский клуб и попал под это дело, все дороги перекрыты», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».
По его словам, в Черногории есть риск оказаться в тюрьме, если выходишь на улицу. Он отметил, что по этим причинам отбывает заключение уже около 40 человек.
«Больных-то у них немного, около трёхсот человек. Но многие в Италии работали и начали оттуда возвращаться. Вот такая история. Но ничего, живёт там нормально. А мы — здесь», — добавил Крикунов.
Ранее футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как переживает период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.