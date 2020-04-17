Тренер ХК «Динамо» рассказал, что его сын из-за пандемии не может выехать из Черногории

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Главный тренер хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о карантине из-за коронавируса в Черногории, где на данный момент находится его сын.
Тренер ХК «Динамо» рассказал, что его сын из-за пандемии не может выехать из Черногории
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Я же сейчас рядом, у себя в доме в Подмосковье. В Юрмалу не уехать, все границы перекрыты. А сын у меня вообще в Черногории застрял. Поехал туда на машине из Риги в свой дайверский клуб и попал под это дело, все дороги перекрыты», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».

По его словам, в Черногории есть риск оказаться в тюрьме, если выходишь на улицу. Он отметил, что по этим причинам отбывает заключение уже около 40 человек.

«Больных-то у них немного, около трёхсот человек. Но многие в Италии работали и начали оттуда возвращаться. Вот такая история. Но ничего, живёт там нормально. А мы — здесь», — добавил Крикунов.

Ранее футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как переживает период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

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