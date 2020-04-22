Лыжница Йохауг может выступить на ЧЕ по лёгкой атлетике

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках в эстафете, десятикратная чемпионка мира Тереза Йохауг может принять участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетике.

«Окончательное решение пока не принято. Оно будет зависеть от того, как будут проходить тренировки, будут ли травмы и прочее. Но интерес есть», — приводит слова менеджера лыжницы Йорна Эрнста Atfonbladet со ссылкой на NRB.

В 2019 году 31-летняя Йохауг выиграла чемпионат Норвегии по лёгкой атлетике в беге на дистанцию 10 000 метров. Это дает ей право выступить на европейском первенстве.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике должен пройти в Париже с 25 по 30 августа. Йохауг — действующая обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее сообщалось, что Большунов до сих пор не получил деньги за победу в королевском марафоне в Норвегии.