Большунов до сих пор не получил деньги за победу в королевском марафоне в Норвегии

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Российскому лыжнику Александру Большунову до сих пор не заплатили за победу в королевском марафоне в норвежском Хольменколлене.
Большунов до сих пор не получил деньги за победу в королевском марафоне в Норвегии
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает NRK, Большунову должны были заплатить €9,5 тыс., но деньги так и не были выплачены. Это подтвердил переводчик сборной России Максим Волков.

Отмечается, что деньги также не получили Симен Хегстад Крюгер, Эмиль Иверсен, Фрида Карлссон, Тереза Йохауг и Эбба Андерссон.

«Сейчас мы должны найти план спасения. Так что лыжникам придется подождать, пока мы не возьмём все под контроль», — заявила глава оргкомитета марафона Кристин Сэтерёй, отметив, что пришлось понести большие потери из-за коронавируса.

Ранее отец Большунова рассказал, как сын тренируется на самоизоляции.

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