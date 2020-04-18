Большунов до сих пор не получил деньги за победу в королевском марафоне в Норвегии

Российскому лыжнику Александру Большунову до сих пор не заплатили за победу в королевском марафоне в норвежском Хольменколлене.

Как сообщает NRK, Большунову должны были заплатить €9,5 тыс., но деньги так и не были выплачены. Это подтвердил переводчик сборной России Максим Волков.

Отмечается, что деньги также не получили Симен Хегстад Крюгер, Эмиль Иверсен, Фрида Карлссон, Тереза Йохауг и Эбба Андерссон.

«Сейчас мы должны найти план спасения. Так что лыжникам придется подождать, пока мы не возьмём все под контроль», — заявила глава оргкомитета марафона Кристин Сэтерёй, отметив, что пришлось понести большие потери из-за коронавируса.

Ранее отец Большунова рассказал, как сын тренируется на самоизоляции.