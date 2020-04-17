Отец Большунова рассказал, как сын тренируется на самоизоляции

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Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, рассказал, как сын поддерживает форму на изоляции в связи с пандемией коронавируса.
Отец Большунова рассказал, как сын тренируется на самоизоляции
  • Reuters

«Сейчас работает чисто на поддержание (формы. — RT). Так по мелочам: штанга или ещё что-то. Делает всё, что можно в этой ситуации. Вся страна, весь мир так занимается», — цитирует Большунова-старшего РИА Новости.

По его словам, спортсмен находится в частном доме и разрабатывает план тренировки, исходя из снарядов, которые имеются.

«Всё есть: двор, огород, сад. Можно и по участку пробежать — всё лучше, чем в квартире сидеть», — добавил Большунов.

В сезоне-2019/20 российский лыжник победил в общем зачёте Кубка мира, а также в престижной многодневной гонке «Тур де Ски».

Ранее футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как переживает период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

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