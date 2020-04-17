Отец Большунова рассказал, как сын тренируется на самоизоляции
- Reuters
«Сейчас работает чисто на поддержание (формы. — RT). Так по мелочам: штанга или ещё что-то. Делает всё, что можно в этой ситуации. Вся страна, весь мир так занимается», — цитирует Большунова-старшего РИА Новости.
По его словам, спортсмен находится в частном доме и разрабатывает план тренировки, исходя из снарядов, которые имеются.
«Всё есть: двор, огород, сад. Можно и по участку пробежать — всё лучше, чем в квартире сидеть», — добавил Большунов.
В сезоне-2019/20 российский лыжник победил в общем зачёте Кубка мира, а также в престижной многодневной гонке «Тур де Ски».
Ранее футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как переживает период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.