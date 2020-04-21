Суд отложил рассмотрение кассации на приговор Кокорину и Мамаеву

Второй кассационный суд перенёс назначенное на 20 апреля заседание по кассационным жалобам защиты на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Как сообщает РИА Новости, жалобы защиты будут рассмотрены 13 мая.

В октябре 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО, 17 сентября они вышли на свободу. Протасовицкий был освобождён из-под стражи 8 ноября.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев обжалуют свой приговор в суде.