Суд отложил рассмотрение кассации на приговор Кокорину и Мамаеву

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Второй кассационный суд перенёс назначенное на 20 апреля заседание по кассационным жалобам защиты на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Суд отложил рассмотрение кассации на приговор Кокорину и Мамаеву
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, жалобы защиты будут рассмотрены 13 мая.

В октябре 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО, 17 сентября они вышли на свободу. Протасовицкий был освобождён из-под стражи 8 ноября.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев обжалуют свой приговор в суде.

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