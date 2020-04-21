Лебедев не считает, что Фьюри можно сравнивать с Али
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«Нет. Возможно, только если в плане харизмы. Али мог прийти к сопернику домой накануне схватки и сказать: «Эй, завтра я сделаю из тебя отбивную». Представьте, как тот спал той ночью. Но я думаю, что, если бы на месте того атлета был Фьюри, то он бы рассмеялся и спокойно пошёл отдыхать», — сказал Лебедев в интервью RT.
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