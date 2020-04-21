Лебедев не считает, что Фьюри можно сравнивать с Али

Короткая ссылка
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев ответил, справедливо ли проводить параллели между Тайсоном Фьюри и Мохаммедом Али.
Лебедев не считает, что Фьюри можно сравнивать с Али
  • © РИА Новости

«Нет. Возможно, только если в плане харизмы. Али мог прийти к сопернику домой накануне схватки и сказать: «Эй, завтра я сделаю из тебя отбивную». Представьте, как тот спал той ночью. Но я думаю, что, если бы на месте того атлета был Фьюри, то он бы рассмеялся и спокойно пошёл отдыхать», — сказал Лебедев в интервью RT.

Ранее он ответил, почему известный американский актёр Микки Рурк предпочитает общаться с русскоговорящими людьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить