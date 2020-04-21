Лебедев рассказал, почему Рурк любит общаться с русскими

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев ответил, почему известный американский актёр Микки Рурк предпочитает общаться с русскоговорящими людьми.

«Когда проходил подготовку в Лос-Анджелесе, встретился с Микки Рурком. Удивился тому, что он в основном общается именно с русскоговорящими. Спросил его, почему он так любит беседовать с ребятами из России, с Украины, из Белоруссии и Казахстана... Сказал: «Потому что вы честные, открытые, доверчивые и гордые. Я сам такой же. У меня сейчас могло быть всё, но я ирландец и ни перед кем никогда не падал на колени», — заявил Лебедев в интервью RT.

Ранее боксёр заявил, что его друг и коллега по боксу Александр Поветкин 12 лет не употребляет спиртные напитки.