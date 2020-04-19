Пилот Ferrari Леклер поддержал россиянина Шварцмана, потерявшего отца из-за коронавируса

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Пилот Ferrari Шарль Леклер поддержал россиянина Роберта Шварцмана, гонщика академии команды, который накануне потерял отца из-за коронавируса.
Пилот Ferrari Леклер поддержал россиянина Шварцмана, потерявшего отца из-за коронавируса
  • Reuters

«Будь сильным, дружище. Твой отец гордился тем, чего ты уже смог достичь. Продолжай заставлять его гордиться собой. Он будет присматривать за тобой», — написал в комментариях к посту Шварцмана в Instagram Шарль Леклер. 

52-летний Михаил Шварцман заразился коронавирусом около двух недель назад. 18 апреля отец 20-летнего гонщика скончался.

Ранее отец пилота «Формулы-2» Шварцмана скончался от коронавируса.

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