Пилот Ferrari Леклер поддержал россиянина Шварцмана, потерявшего отца из-за коронавируса

Пилот Ferrari Шарль Леклер поддержал россиянина Роберта Шварцмана, гонщика академии команды, который накануне потерял отца из-за коронавируса.

«Будь сильным, дружище. Твой отец гордился тем, чего ты уже смог достичь. Продолжай заставлять его гордиться собой. Он будет присматривать за тобой», — написал в комментариях к посту Шварцмана в Instagram Шарль Леклер.

52-летний Михаил Шварцман заразился коронавирусом около двух недель назад. 18 апреля отец 20-летнего гонщика скончался.

Ранее отец пилота «Формулы-2» Шварцмана скончался от коронавируса.