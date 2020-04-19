Пилот Ferrari Леклер поддержал россиянина Шварцмана, потерявшего отца из-за коронавируса
- Reuters
«Будь сильным, дружище. Твой отец гордился тем, чего ты уже смог достичь. Продолжай заставлять его гордиться собой. Он будет присматривать за тобой», — написал в комментариях к посту Шварцмана в Instagram Шарль Леклер.
52-летний Михаил Шварцман заразился коронавирусом около двух недель назад. 18 апреля отец 20-летнего гонщика скончался.
Ранее отец пилота «Формулы-2» Шварцмана скончался от коронавируса.