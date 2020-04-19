Кокорин объяснил, почему убрал портрет Путина с аватара в Instagram

Футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своём отношении к Владимиру Путину.

В частности, спортсмен объяснил, почему убрал аватар с изображением президента России со своей страницы в Instagram.

«Я был наивным, молодым патриотом страны. Не видел, что есть в нашей системе. Я не разочаровался в президенте, разочаровался в системе. Поэтому я чуть расстроился. Если раньше для меня авторитетом был президент, то теперь я сам для себя авторитет», — сказал Кокорин в прямом эфире в Instagram-аккаунте телекомментатора Нобеля Арустамяна.

Ранее сообщалось, что стали известны причины убийства гусей на тренировочной базе сборной Англии.