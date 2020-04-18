Стали известны причины убийства гусей на тренировочной базе сборной Англии

Представители Футбольной ассоциации Англии (FA) объяснили причины убийства гусей в тренировочном лагере сборной по футболу.

Ранее сообщалось о том, что около 60 серых гусей были застрелены в Стаффордшире в 2018 и 2019 годах.

«FA в настоящее время принимает меры по контролю за популяцией гусей на территории тренировочного центра сборной Англии по футболу «Сент-Джордж Парк». FA стремится к сохранению здоровья общества и безопасности на своих объектах, а растущее число гусей создает риск для общественности», — цитирует заявление пресс-службы FA РИА Новости.

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