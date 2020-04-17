СМИ: НХЛ не будет менять потолок зарплат

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не намерена вносить изменения в разрешённый максимальный размер зарплатных ведомостей клубов.

Как сообщает журналист Fox Sports Энди Стрикланд в своём Twitter, потолок зарплат сохранится на уровне $81,5 млн.

Потолок зарплат впервые был введён в 2005 году. Он был создан для уравнивания клубов с разными финансовыми возможностями, чтобы богатые коллективы не смогли купить всех лучших игроков.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что НХЛ представила документальный фильм об Овечкине.