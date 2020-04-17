СМИ: НХЛ не будет менять потолок зарплат

Короткая ссылка
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не намерена вносить изменения в разрешённый максимальный размер зарплатных ведомостей клубов.
СМИ: НХЛ не будет менять потолок зарплат
  • Reuters

Как сообщает журналист Fox Sports Энди Стрикланд в своём Twitter, потолок зарплат сохранится на уровне $81,5 млн.

Потолок зарплат впервые был введён в 2005 году. Он был создан для уравнивания клубов с разными финансовыми возможностями, чтобы богатые коллективы не смогли купить всех лучших игроков.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что НХЛ представила документальный фильм об Овечкине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить