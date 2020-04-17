СМИ: Глава UFC поможет Трампу восстановить экономику США

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт включён в группу руководителей различных отраслей, собранную президентом США Дональдом Трампом, которая должна помочь стране в восстановлении экономики.
СМИ: Глава UFC поможет Трампу восстановить экономику США
  • Reuters

Об этом сообщает Essentially Sports.

Экономика во многих странах, в том числе в США, оказалась в упадке из-за пандемии коронавируса.

Ранее Трамп заявил, что в США после возобновления сезона спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

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