Гурцкая допустил, что Кикнадзе и Сёмин могут оба покинуть «Локомотив»

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Агент Тимур Гурцкая высказался об отношениях генерального директора футбольного клуба «Локомотив» Василия Кикнадзе с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Гурцкая допустил, что Кикнадзе и Сёмин могут оба покинуть «Локомотив»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Кто победит, Кикнадзе или Сёмин? Думаю, что сейчас победит Кикнадзе. Могут ли они остаться оба? Допускаю, что они оба уйдут. Вместе они точно не останутся. Очень сильно они побили посуду друг другу: там не одна чашка разбита, а целый сервиз», — сказал Гурцкая в совместном эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram

Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» заканчивается летом 2020 года. Под руководством Сёмина железнодорожники трижды становились чемпионами России, а также шесть раз выигрывали Кубок страны.

Ранее Гурцкая рассказал, как «Краснодар» хотел арендовать футболиста Мауро Икарди у «Интера».

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