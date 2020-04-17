Агент рассказал, как «Краснодар» хотел арендовать футболиста Икарди у «Интера»

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Агент Тимур Гурцкая рассказал, как «Краснодар» хотел взять в аренду у итальянского «Интера» нападающего Мауро Икарди, который сейчас выступает за французский ПСЖ.
Агент рассказал, как «Краснодар» хотел арендовать футболиста Икарди у «Интера»
  • Reuters
  • © Pascal Rossignol

«Краснодар» думал, можно ли взять Икарди в аренду. Да, у них была такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Икарди, а он, дурак, не понял, что его счастье было в «Краснодаре», — сказал Гурцкая в совместном эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram

Икарди прошлым летом перешёл на правах аренды в ПСЖ. В парижском клубе он провёл на данный момент 31 матч, забил 20 мячей и сделал четыре передачи.

Ранее Гурцкая высказался о возможном уходе Виктора Гончаренко из ЦСКА.

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