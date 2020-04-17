Гурцкая высказался о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА
- РИА Новости
«Это будет гигантская ошибка армейцев, если они потеряют Гончаренко», — сказал Гурцкая в совместном эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram.
По его мнению, армейцам нужен только тот тренер, который будет разговаривать на русском языке, так как наибольшая часть игроков является русскоговорящей и у клуба нет возможности покупать множество легионеров.
«Даже не знаю, кто мог бы заменить Виктора Михайловича в клубе. Сильнее Гончаренко нет никого», — добавил Гурцкая.
После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 36 очков.
Ранее Гурцкая назвал Александра Кокорина самым талантливым футболистом России.