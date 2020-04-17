Гурцкая высказался о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА

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Агент Тимур Гурцкая выразил мнение, что московский футбольный клуб ЦСКА допустит гигантскую ошибку, если отправит в отставку главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Гурцкая высказался о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА
  • РИА Новости

«Это будет гигантская ошибка армейцев, если они потеряют Гончаренко», — сказал Гурцкая в совместном эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram

По его мнению, армейцам нужен только тот тренер, который будет разговаривать на русском языке, так как наибольшая часть игроков является русскоговорящей и у клуба нет возможности покупать множество легионеров.

«Даже не знаю, кто мог бы заменить Виктора Михайловича в клубе. Сильнее Гончаренко нет никого», — добавил Гурцкая.

После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 36 очков.

Ранее Гурцкая назвал Александра Кокорина самым талантливым футболистом России.

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