Шубенков: не готов идти на смену гражданства ради шанса попасть на ОИ

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Победитель и призёр чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что не готов отказываться от российского гражданства ради шанса выступить на Олимпийских играх.
Шубенков: не готов идти на смену гражданства ради шанса попасть на ОИ
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Думал ли я о смене гражданства? На меня не выходил никто. Даже не выходили, когда я начал побеждать. Все эти истории со сменой гражданства — нехорошие. Это либо конфликты, либо как в Кении, когда в отборе по 80 человек. Такая инициатива должна исходить от спортсменов. На такое сейчас пойти ради одного шанса на ОИ я не готов, мне и здесь хорошо. Патриот не тот, кто бьёт себя в грудь. Это тот, кто каждый день делает свою работу. Это про каждодневный труд, насколько ты честен с собой и окружающими. Патриот любит свою родину и пытается свою жизнь строить. Сейчас я могу себе позволить другие условия, однако выбираю эти. Не бывает рая на земле. С подводной лодки не сбежишь, везде есть свои нюансы», — заявил Шубенков «Чемпионату».

Из-за пандемии коронавируса Олимпиада была перенесена на 2021 год. Выступят ли на Играх россияне и в каком статусе, будет решать Спортивный арбитражный суд. На Играх-2016 российские легкоатлеты не выступали. 

Ранее российского тренера дисквалифицировали за попытку подкупа допинг-офицера РУСАДА.

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