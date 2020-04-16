Российского тренера дисквалифицировали за попытку подкупа допинг-офицера РУСАДА

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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и дисквалифицировал тренера по лёгкой атлетике Андрея Ерёменко за попытку дачи взятки допинг-офицеру.
Российского тренера дисквалифицировали за попытку подкупа допинг-офицера РУСАДА
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, слова которой передаёт ТАСС, тренер дисквалифицирован на четыре года.

Инцидент произошёл во время чемпионата России по легкоатлетическим эстафетам, который проходил в сентябре 2017 года в Адлере. Бегунья Юлия Малуева пыталась уклониться от прохождения допинг-контроля, сославшись на плохое самочувствие во время сдачи пробы, а её тренер Ерёменко попытался дать взятку допинг-офицеру, чтобы тот закрыл глаза на поведение спортсменки. По итогам рассмотрения инцидента в декабре 2018 года дисциплинарный антидопинговый комитет встал на сторону тренера, после чего РУСАДА обратилось в CAS.

Ранее Пахноцкая рассказала, как международные организации относятся к ВФЛА.

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