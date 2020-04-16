Спортивный юрист: жду вала исков от футболистов из-за невыплаты зарплат

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Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о возможных проблемах с невыплатой зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Спортивный юрист: жду вала исков от футболистов из-за невыплаты зарплат
  • Pixabay

«Жду вала исков, связанных с невыплатой футболистам зарплат. В России с этим проблем нет, а вот в Казахстане, где работает офис нашей юридической фирмы, многие клубы не смогли договориться с игроками и урезали им оклады в принудительном порядке. А иностранцы ведь приезжают туда зарабатывать, и это их единственная мотивация в данной ситуации. Поэтому люди устраивают скандалы», — заявил юрист в интервью RT.

Ранее Прокопец рассказал, почему ФИФА не имеет права вмешиваться в вопрос контрактов футболистов с клубами.

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