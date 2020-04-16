Прокопец о влиянии COVID-19 на контракты футболистов: подобное происходит впервые в жизни

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, почему ФИФА не имеет права вмешиваться в вопрос контрактов футболистов с клубами.

«ФИФА уже предложила автоматически продлить все контракты до момента фактического окончания сезона. Проблема в том, что никакая федерация не вправе вмешиваться в вопросы контрактов. Чисто юридически она не может взять и продлить их, ведь договор заключён между клубом и спортсменом, ФИФА здесь ни при чём. С другой стороны, это организация, которая управляет футболом, и она может убедительно попросить придерживаться рекомендаций. В общем, подобное происходит впервые в жизни, и пока ничего непонятно», — заявил Прокопец в интервью RT.

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