Ефимова допустила, что могла пропустить Олимпиаду в случае её переноса на 2022 год

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что могла пропустить Олимпийские игры в Токио, если бы их перенесли не на 2021 год, а на 2022-й.

«Мне было достаточно тяжело перенести эту новость. Но сейчас я с ней уже свыклась, тем более что большим ударом она не стала — всё к этому и шло. Хорошо, что Олимпиаду перенесли на год, а не на два, потому что два года дались бы мне тяжело. Не факт, что я бы осталась, поэтому это решение считаю оптимальным», — приводит слова Ефимовой ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

27-летняя Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, а также десятикратной чемпионкой Европы. Кроме того, в её активе два серебра и бронза Олимпийских игр.

Ранее Томас Бах заявил, что перенести Олимпиаду на срок позднее лета 2021 года было невозможно.