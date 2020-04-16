Газзаев оценил режим самоизоляции

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Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России, а также бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил режим самоизоляции.
Газзаев оценил режим самоизоляции
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Мы продолжаем работать. Поэтому самоизоляции как таковой у меня, человека, состоящего на государственной службе, нет и быть не может», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По словам Газзаева, в самоизоляции он не видит никаких положительных моментов, кроме, возможно, того, что появляется больше времени на общение с семьёй.

Вместе с тем, отметил депутат, это необходимость, и нужно серьёзно относиться к требованиям Всемирной организации здравоохранения, правительства.

«От этого зависят и наше здоровье, и наше будущее. Посмотрите, насколько дисциплинированно в Китае выполнялись все правила по безопасности — и вирус отступил», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Газзаев поддержал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести чемпионат Европы с 2020 на 2021 год.

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