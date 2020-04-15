Фигуристка Сафонова заявила, что ждёт возвращения Загитовой к соревнованиям

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Бывшая российская фигуристка Виктория Сафонова, которая на данный момент выступает за сборную Белоруссии, высказалась о решении Алины Загитовой приостановить карьеру.
Фигуристка Сафонова заявила, что ждёт возвращения Загитовой к соревнованиям
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Я бы хотела, чтобы Загитова вернулась. Это было бы круто», — цитирует Сафонову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что Загитова является особенной спортсменкой и было бы интересно вновь увидеть её на льду в соревнованиях.

17-летняя Загитова является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года спортсменка заявила о приостановке профессиональной карьеры.

Ранее скелетонистка Юлия Канакина рассказала, что раньше пересматривала выступления Загитовой.

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