Фигуристка Сафонова заявила, что ждёт возвращения Загитовой к соревнованиям

Бывшая российская фигуристка Виктория Сафонова, которая на данный момент выступает за сборную Белоруссии, высказалась о решении Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Я бы хотела, чтобы Загитова вернулась. Это было бы круто», — цитирует Сафонову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что Загитова является особенной спортсменкой и было бы интересно вновь увидеть её на льду в соревнованиях.

17-летняя Загитова является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года спортсменка заявила о приостановке профессиональной карьеры.

Ранее скелетонистка Юлия Канакина рассказала, что раньше пересматривала выступления Загитовой.