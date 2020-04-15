Скелетонистка Канакина рассказала, что раньше пересматривала выступления Загитовой

Российская скелетонистка Юлия Канакина ответила на вопрос, кто является её любимой фигуристкой.

«Я постоянно пересматривала прокаты Алины Загитовой. Но сейчас там появились три звёздочки — Трусова, Щербакова, Косторная, пересматриваю и их программы», — цитирует Канакину Sport24.

При этом она отметила, что следит не за всеми соревнованиями.

«Просто если есть настроение, то включаю и смотрю. Разбираю», — добавила Канакина.

17-летняя Загитова является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года спортсменка заявила о приостановке профессиональной карьеры.

Ранее Загитова рассказала, как реагирует на критику от недоброжелателей.