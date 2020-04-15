Скелетонистка Канакина рассказала, что раньше пересматривала выступления Загитовой
- РИА Новости
«Я постоянно пересматривала прокаты Алины Загитовой. Но сейчас там появились три звёздочки — Трусова, Щербакова, Косторная, пересматриваю и их программы», — цитирует Канакину Sport24.
При этом она отметила, что следит не за всеми соревнованиями.
«Просто если есть настроение, то включаю и смотрю. Разбираю», — добавила Канакина.
17-летняя Загитова является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года спортсменка заявила о приостановке профессиональной карьеры.
Ранее Загитова рассказала, как реагирует на критику от недоброжелателей.