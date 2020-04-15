Скелетонистка Канакина рассказала, что раньше пересматривала выступления Загитовой

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Российская скелетонистка Юлия Канакина ответила на вопрос, кто является её любимой фигуристкой.
Скелетонистка Канакина рассказала, что раньше пересматривала выступления Загитовой
  • РИА Новости

«Я постоянно пересматривала прокаты Алины Загитовой. Но сейчас там появились три звёздочки — Трусова, Щербакова, Косторная, пересматриваю и их программы», — цитирует Канакину Sport24.

При этом она отметила, что следит не за всеми соревнованиями.

«Просто если есть настроение, то включаю и смотрю. Разбираю», — добавила Канакина.

17-летняя Загитова является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года спортсменка заявила о приостановке профессиональной карьеры.

Ранее Загитова рассказала, как реагирует на критику от недоброжелателей.

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