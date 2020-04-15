СМИ: «Барселона» и «Челси» могут обменять Коутиньо на Канте

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Полузащитника испанской «Барселоны» Филиппе Коутиньо могут обменять на хавбека английского «Челси» Н'Голо Канте в летнее трансферное окно.
СМИ: «Барселона» и «Челси» могут обменять Коутиньо на Канте
  • Reuters

Как сообщает El Mundo Deportivo, в «Челси» недовольны уровнем игры Канте в последние месяцы перед приостановкой сезона, а «Барселона» хочет на постоянной основе расстаться с Коутиньо, который на данный момент выступает в аренде в немецкой «Баварии», но мюнхенцы не хотят выкупать его контракт.

Канте в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах и забил три мяча, а на счету Коутиньо — 32 игры, девять голов и восемь результативных передач. 

Ранее Джон Терри рассказал о двух несостоявшихся трансферах из «Челси».

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