СМИ: «Барселона» и «Челси» могут обменять Коутиньо на Канте

Полузащитника испанской «Барселоны» Филиппе Коутиньо могут обменять на хавбека английского «Челси» Н'Голо Канте в летнее трансферное окно.

Как сообщает El Mundo Deportivo, в «Челси» недовольны уровнем игры Канте в последние месяцы перед приостановкой сезона, а «Барселона» хочет на постоянной основе расстаться с Коутиньо, который на данный момент выступает в аренде в немецкой «Баварии», но мюнхенцы не хотят выкупать его контракт.

Канте в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах и забил три мяча, а на счету Коутиньо — 32 игры, девять голов и восемь результативных передач.

Ранее Джон Терри рассказал о двух несостоявшихся трансферах из «Челси».