Терри рассказал о двух несостоявшихся трансферах из «Челси»

Бывший защитник и капитан английского «Челси» Джон Терри рассказал, что его дважды пытались купить во время выступления за клуб.

«Пока я играл за «Челси», купить меня пытались лишь два клуба. Одним из них был «Хаддерсфилд», когда я только пришёл в команду», — цитирует Терри Goal.com.

По его словам, «Челси» тогда принял предложение, но главный тренер лондонцев Джанлука Виалли отказался отпускать его, за что Терри ему благодарен.

«Ещё был «Манчестер Сити». Они обращались к «Челси», делали официальное предложение. Я встретился с владельцем и сказал: «Я никогда не хочу покидать «Челси», это факт. Если вы хотите продать меня, это другой разговор. Но я могу с уверенностью сказать вам, что не хочу уходить», — рассказал Терри.

Он отметил, что сразу после этого он сразу подписал с «Челси» новый контракт, после чего провёл на «Стэмфорд Бридж» ещё более пяти лет.

Ранее Джанлука Виалли заявил, что вылечился от рака.