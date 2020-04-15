Терри рассказал о двух несостоявшихся трансферах из «Челси»

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Бывший защитник и капитан английского «Челси» Джон Терри рассказал, что его дважды пытались купить во время выступления за клуб.
Терри рассказал о двух несостоявшихся трансферах из «Челси»
  • Reuters

«Пока я играл за «Челси», купить меня пытались лишь два клуба. Одним из них был «Хаддерсфилд», когда я только пришёл в команду», — цитирует Терри Goal.com.

По его словам, «Челси» тогда принял предложение, но главный тренер лондонцев Джанлука Виалли отказался отпускать его, за что Терри ему благодарен.

«Ещё был «Манчестер Сити». Они обращались к «Челси», делали официальное предложение. Я встретился с владельцем и сказал: «Я никогда не хочу покидать «Челси», это факт. Если вы хотите продать меня, это другой разговор. Но я могу с уверенностью сказать вам, что не хочу уходить», — рассказал Терри.

Он отметил, что сразу после этого он сразу подписал с «Челси» новый контракт, после чего провёл на «Стэмфорд Бридж» ещё более пяти лет.

Ранее Джанлука Виалли заявил, что вылечился от рака.

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