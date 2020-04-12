Экс-футболист сборной Италии Виалли заявил, что вылечился от рака

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной Италии, туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Джанлука Виалли объявил, что вылечился от рака поджелудочной железы.
Экс-футболист сборной Италии Виалли заявил, что вылечился от рака
  • Reuters

«Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй — девять», — цитирует Виалли Daily Mail.

По словам экс-футболиста, ему в это период было достаточно тяжело физически и морально, но последние анализы не показали никаких признаков болезни.

«Восстановить своё здоровье — значит снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. Мне очень повезло по сравнению со многими другими», — заявил Виалли.

На счету Виалли 59 матчей и 16 голов в составе сборной Италии. Кроме того, он является единственным футболистом, которому удавалось выиграть Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков в составе трёх разных клубов.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом экс-футболист «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить