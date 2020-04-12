Экс-футболист сборной Италии Виалли заявил, что вылечился от рака

Бывший нападающий сборной Италии, туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Джанлука Виалли объявил, что вылечился от рака поджелудочной железы.

«Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй — девять», — цитирует Виалли Daily Mail.

По словам экс-футболиста, ему в это период было достаточно тяжело физически и морально, но последние анализы не показали никаких признаков болезни.

«Восстановить своё здоровье — значит снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. Мне очень повезло по сравнению со многими другими», — заявил Виалли.

На счету Виалли 59 матчей и 16 голов в составе сборной Италии. Кроме того, он является единственным футболистом, которому удавалось выиграть Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков в составе трёх разных клубов.

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