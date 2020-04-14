Глава IBU о письме с призывом Драчёва к отставке: эта тема — бесконечный вопрос для России

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал ситуацию с появлением письма с призывом к отставке Владимира Драчёва с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).
Глава IBU о письме с призывом Драчёва к отставке: эта тема — бесконечный вопрос для России
  • РИА Новости

«Да, я в курсе. Я считаю, что IBU не имеет права вмешиваться в дела национальных федераций и навязывать своё мнение. Эта тема — бесконечный вопрос для России», — приводит слова Далина РИА Новости.

Тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия. Данный вопрос обсуждался на заседании правления СБР, однако никаких действий предпринято не было.

Ранее сообщалось, что Сергей Голиков назвал нелегитимным решение приостановить его полномочия в СБР.

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