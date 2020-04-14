Команда NASCAR уволила гонщика за расистское высказывание во время виртуальной гонки

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Команда гоночной серии NASCAR Chip Ganassi Racing уволила пилота Кайла Ларсона за расистское высказывание во время виртуальной гонки.
Команда NASCAR уволила гонщика за расистское высказывание во время виртуальной гонки
  • Reuters

«Комментарий Кайла был оскорбителен и неприемлем? особенно если принимать во внимание ценности нашей организации. Чем больше мы оценивали произошедшее, тем больше приходили к выводу, что это единственное возможное решение», — говорится в заявлении команды.

Во время участия в виртуальной гонке Ларссон позволил себе расистское высказывание в отношении афроамериканцев. Позднее он принёс свои извинения.

Старт сезона NASCAR был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что гонщик NASCAR лишился спонсора из-за своего поведения во время виртуальной гонки.

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