Команда NASCAR уволила гонщика за расистское высказывание во время виртуальной гонки

Команда гоночной серии NASCAR Chip Ganassi Racing уволила пилота Кайла Ларсона за расистское высказывание во время виртуальной гонки.

«Комментарий Кайла был оскорбителен и неприемлем? особенно если принимать во внимание ценности нашей организации. Чем больше мы оценивали произошедшее, тем больше приходили к выводу, что это единственное возможное решение», — говорится в заявлении команды.

Во время участия в виртуальной гонке Ларссон позволил себе расистское высказывание в отношении афроамериканцев. Позднее он принёс свои извинения.

Старт сезона NASCAR был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что гонщик NASCAR лишился спонсора из-за своего поведения во время виртуальной гонки.