Команда NASCAR уволила гонщика за расистское высказывание во время виртуальной гонки
- Reuters
«Комментарий Кайла был оскорбителен и неприемлем? особенно если принимать во внимание ценности нашей организации. Чем больше мы оценивали произошедшее, тем больше приходили к выводу, что это единственное возможное решение», — говорится в заявлении команды.
Во время участия в виртуальной гонке Ларссон позволил себе расистское высказывание в отношении афроамериканцев. Позднее он принёс свои извинения.
Старт сезона NASCAR был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что гонщик NASCAR лишился спонсора из-за своего поведения во время виртуальной гонки.