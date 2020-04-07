Гонщик NASCAR лишился спонсора из-за виртуальной гонки

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Пилот гоночной серии NASCAR Бубба Уоллес лишился одного из спонсоров из-за своего поведения во время киберспортивной гонки.
Гонщик NASCAR лишился спонсора из-за виртуальной гонки
  • Reuters

После нескольких аварий с соперниками во время виртуальной гонки решил просто выйти из игры, проехав всего десять из 160 кругов, заявив: «Именно поэтому я не могу серьёзно относиться к этому дерьму. Всем добра!»

Такой поступок гонщика очень не понравился одному из спонсоров — Emu-Oil, — вскоре объявившему в своём Twitter о прекращении сотрудничества с пилотом.

Вице-президент компании, которой принадлежит бренд, Бен Блессинг, подтвердил Action Network разрыв отношений с Уоллесом: «Увидев, что он вышел из игры, прокричал: «Я не заплачу ему ни цента!» Мы больше не спонсируем Уоллеса. Вы можете представить такую выходку на настоящей трассе?»

Старт сезона NASCAR был отложен из-за пандемии коронавируса.

Ранее гонщик «Формулы-1» сбрил волосы в прямом эфире для борьбы с коронавирусом.

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