Гонщик NASCAR лишился спонсора из-за виртуальной гонки
- Reuters
После нескольких аварий с соперниками во время виртуальной гонки решил просто выйти из игры, проехав всего десять из 160 кругов, заявив: «Именно поэтому я не могу серьёзно относиться к этому дерьму. Всем добра!»
Такой поступок гонщика очень не понравился одному из спонсоров — Emu-Oil, — вскоре объявившему в своём Twitter о прекращении сотрудничества с пилотом.
Вице-президент компании, которой принадлежит бренд, Бен Блессинг, подтвердил Action Network разрыв отношений с Уоллесом: «Увидев, что он вышел из игры, прокричал: «Я не заплачу ему ни цента!» Мы больше не спонсируем Уоллеса. Вы можете представить такую выходку на настоящей трассе?»
Старт сезона NASCAR был отложен из-за пандемии коронавируса.
Ранее гонщик «Формулы-1» сбрил волосы в прямом эфире для борьбы с коронавирусом.