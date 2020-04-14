Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике будет перенесён на осень из-за коронавируса
- РИА Новости
«Все понимают, что в данной ситуации все страны заблокированы, не представляется возможным всех собрать. И Москва заблокирована, и ясно, что ситуация не поменяется в ближайшее время. В беседе с генеральным секретарём EWF я обозначил, что турнир надо переносить, потому что осталось два месяца до обозначенных дат. Естественно, в такой ситуации мы не можем что-либо делать, поэтому я предложил октябрь», — приводит слова Агапитова ТАСС.
Первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 2 по 12 апреля в московских «Лужниках», но был перенесён на период с 13 по 21 июня.
Ранее сообщалось, что тяжелоатлеты Таиланда и Малайзии отстранены от ОИ из-за допинга.