Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике будет перенесён на осень из-за коронавируса

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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил об очередном изменении срока проведения чемпионата Европы в Москве из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике будет перенесён на осень из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Все понимают, что в данной ситуации все страны заблокированы, не представляется возможным всех собрать. И Москва заблокирована, и ясно, что ситуация не поменяется в ближайшее время. В беседе с генеральным секретарём EWF я обозначил, что турнир надо переносить, потому что осталось два месяца до обозначенных дат. Естественно, в такой ситуации мы не можем что-либо делать, поэтому я предложил октябрь», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 2 по 12 апреля в московских «Лужниках», но был перенесён на период с 13 по 21 июня.

Ранее сообщалось, что тяжелоатлеты Таиланда и Малайзии отстранены от ОИ из-за допинга.

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