Директор УТЦ «Новогорск» объяснил, как коронавирус скажется на спорте высших достижений

Директор тренировочной базы в Новогорске Николай Доморацкий поделился мнением о том, какое влияние ситуация с коронавирусом окажет на спорт высших достижений.

«Людям, которые далеки от спорта, я бы объяснил это так: если человек способен подтянуться на перекладине десять раз, но не будет упражняться в этом всего одну неделю, то по истечении этого времени десять раз он уже не подтянется. На высоком уровне достижений всё намного критичнее. Значение порой имеет каждая тренировка», — пояснил Доморацкий.

Ранее директор УТЦ «Новогорск» вспомнил ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.