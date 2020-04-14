Директор УТЦ «Новогорск» объяснил, как коронавирус скажется на спорте высших достижений
- РИА Новости
«Людям, которые далеки от спорта, я бы объяснил это так: если человек способен подтянуться на перекладине десять раз, но не будет упражняться в этом всего одну неделю, то по истечении этого времени десять раз он уже не подтянется. На высоком уровне достижений всё намного критичнее. Значение порой имеет каждая тренировка», — пояснил Доморацкий.
Ранее директор УТЦ «Новогорск» вспомнил ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.