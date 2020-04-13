Доморацкий считает, что ситуацию с COVID-19 не стоит сравнивать с аварией на чернобыльской АЭС

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Директор тренировочной базы «Новогорск» Николай Доморацкий объяснил, почему ситуацию с коронавирусом не стоит сравнивать с аварией на чернобыльской АЭС.
Доморацкий считает, что ситуацию с COVID-19 не стоит сравнивать с аварией на чернобыльской АЭС
  • РИА Новости

«Чернобыль был везде. Даже в 30-километровой зоне люди точно знали: вышел на улицу — уже определённую дозу радиации поймал. Потому и сроки были предельно жёсткими: находиться в зоне катастрофы более двух месяцев никто не имел права. Всем было понятно почему: опасность заражения не просто существовала, но была очень наглядна и реальна. Приехал на станцию, прошёл сто метров в шапке, на выходе шапку на счётчик Гейгера положил, а он как затрещит... Радиация в этом плане — страшная вещь», — рассказал Доморацкий в интервью RT.

Директор УТЦ «Новогорск» награждён орденом «Знак Почёта» за участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

Ранее Доморацкий рассказал о тренировках спортсменов в условиях изоляции.

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