Директор УТЦ «Новогорск» объяснил, как тренируются оставшиеся на базе спортсмены

Директор учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий рассказал, что проживающие на базе члены сборной России по художественной гимнастике находятся на двойном карантине, однако имеют возможность тренироваться в своих номерах.

«Места, где можно двигаться, у девчонок достаточно — они живут в очень просторных и комфортабельных номерах. И повторю: мне кажется, что решение о запрете на тренировки будет в ближайшее время пересмотрено. Возможно даже, что это произойдёт сегодня-завтра», — рассказал Доморацкий в интервью RT.

2 апреля у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и призёра юношеской Олимпиады Сергея Найдина был обнаружен коронавирус. После этого на базе в Новогорске осталась только команда по художественной гимнастике.

Ранее Доморацкий рассказал о работе базы после обнаружения двух случаев заражения коронавирусом.