Доморацкий о работе базы в Новогорске после обнаружения COVID-19: уговаривали людей остаться у нас на самоизоляции

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Директор УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий рассказал, что на данный момент на базе остаётся только сборная России по художественной гимнастике, а приезд других команд не планируется.
Доморацкий о работе базы в Новогорске после обнаружения COVID-19: уговаривали людей остаться у нас на самоизоляции
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
  • РИА Новости

«Когда мы уговаривали людей остаться на самоизоляции у нас на базе, было непросто утрясти связанные с этим формальности, но мы всё решили и со всеми договорились. Сейчас же приезд дополнительных команд потребует открытия на базе ещё одной столовой, которая временно законсервирована, нужно будет вызывать дополнительных поваров, официанток, договариваться с ним насчёт добровольной изоляции на базе», — рассказал Доморацкий в интервью RT.

2 апреля стало известно, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр Сергей Найдин сдали положительные тесты на коронавирус по прибытии на базу в Новогорске.

Ранее Доморацкий объяснил, почему Родионенко и Найдин не прошли тестирование до прибытия в Новогорск.

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