Директор «Новогорска» рассказал, как на базе оказались тренер и спортсмен с подозрением на коронавирус
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- РИА Новости
«Мы планировали провести поголовную проверку сразу по приезде спортсменов на базу. Но потом началось… Самыми дисциплинированными оказались синхронистки: обещали появиться в 18:00 в пятницу и пришли минута в минуту. Гимнасты подъехали чуть позже. Часть молодёжной сборной по художественной гимнастике заехала не в пятницу, как было условлено, а в воскресенье к вечеру», — заявил Доморацкий в интервью RT.
По его словам, члены команд должны были пройти тестирование на коронавирус в понедельник.
«Вот так всё и получилось. Во вторник стало известно, что два теста дали положительный результат, и всех, кроме гимнасток-художниц, пришлось отправить по домам», — добавил директор базы.
2 апреля стало известно, что Родионенко и Найдин сдали положительные тесты на COVID-19.
Ранее сообщалось, что Найдин выписан из больницы.