Кержаков считает, что самоизоляция является единственным выходом в борьбе с коронавирусом

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

«Не воспринимаю коронавирус как послание чего-то. Нужно просто соблюдать элементарные правила самоизоляции, мытья рук», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Он отметил, что людям стоит максимально снизить риски заболевания.

«Самоизоляция — единственный выход. Изначально говорили: чтобы избежать серьёзной ситуации с вирусом, нужно сесть на жёсткий карантин. Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты», — подчеркнул Кержаков.

Он также призвал всех следить за иммунитетом и употреблять больше фруктов.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 18 328.

Ранее Кержаков заявил, что будет искренне рад за человека, которому удастся побить его рекорд по голам в сборной России.