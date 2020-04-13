Кержаков: будет классно, если Дзюба побьёт мой рекорд

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков заявил, что будет искренне рад за человека, которому удастся побить его рекорд.

«Буду искренне рад за того, кто побьёт моё достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

По мнению игрока, ему не стоит переживать, если он уже не сможет испытать эмоции, которые у него были, когда он устанавливал рекорд.

«Очень хорошо отношусь к Артёму Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно», — заявил Кержаков.

На счету Кержакова 30 голов в составе национальной команды. У Дзюбы же на данный момент 24 забитых мяча за сборную.

Ранее Кержаков рассказал, что мечтает возглавить «Зенит».