Кержаков: будет классно, если Дзюба побьёт мой рекорд

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Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков заявил, что будет искренне рад за человека, которому удастся побить его рекорд.
Кержаков: будет классно, если Дзюба побьёт мой рекорд
  • РИА Новости

«Буду искренне рад за того, кто побьёт моё достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

По мнению игрока, ему не стоит переживать, если он уже не сможет испытать эмоции, которые у него были, когда он устанавливал рекорд.

«Очень хорошо отношусь к Артёму Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно», — заявил Кержаков.

На счету Кержакова 30 голов в составе национальной команды. У Дзюбы же на данный момент 24 забитых мяча за сборную.

Ранее Кержаков рассказал, что мечтает возглавить «Зенит».

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