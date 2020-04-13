Кержаков: будет классно, если Дзюба побьёт мой рекорд
- РИА Новости
«Буду искренне рад за того, кто побьёт моё достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».
По мнению игрока, ему не стоит переживать, если он уже не сможет испытать эмоции, которые у него были, когда он устанавливал рекорд.
«Очень хорошо отношусь к Артёму Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно», — заявил Кержаков.
На счету Кержакова 30 голов в составе национальной команды. У Дзюбы же на данный момент 24 забитых мяча за сборную.
Ранее Кержаков рассказал, что мечтает возглавить «Зенит».